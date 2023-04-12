В Ярославле оштрафуют водителя, который не уступил дорогу «скорой»

В Ярославле накажут водителя, не уступившего дорогу "скорой". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ярославле сотрудники Госавтоинспекции нашли водителя, который днем 11 апреля не уступил дорогу машине скорой помощи. В больницу везли 4-летнюю девочку, выпавшую с балкона пятого этажа на улице Клубной.

- По информации, размещенной в СМИ, и заявлению, с которым обратились представители «скорой», проведена проверка. Транспортное средство и его владелец, нарушивший правила дорожного движения, установлены, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ярославской области.

Возбуждено административное дело по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ. За непредоставление на дороге преимущества автомобилю с включенной сиреной и проблесковыми маяками, водителю иномарки грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 3 месяцев до года.

В этом году это первое подобное дело. В прошлом по данной статье были наказаны 13 ярославских автомобилистов.