В Ярославской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину

В Ярославской области поезд насмерть сбил мужчину. Фото: Никита ПОЛЬКО

В Ярославской области под колесами грузового поезда вчера, 11 апреля, погиб мужчина. Несчастный случай произошел недалеко от станции Козьмодемьянск.

- 38-летний местный житель перебегал железнодорожные пути в непосредственной близости к приближающему поезду. На звуковые сигналы мужчина не реагировал, - рассказали в пресс-службе Северного ЛУ МВД России на транспорте.

Машинист затормозить, но из небольшого расстояния между составом и пешеходом сделать этого вовремя не удалось. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства несчастного случая и напоминает, что поезд, который едет со скоростью 80-100 километров в час, невозможно остановить мгновенно. Даже при экстренном торможении состав по инерции проедет еще около километра.