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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 12:48

В Ярославской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину

Он пытался перебежать железнодорожные пути перед составом
Полина Вачнадзе
В Ярославской области поезд насмерть сбил мужчину.

В Ярославской области поезд насмерть сбил мужчину.

Фото: Никита ПОЛЬКО

В Ярославской области под колесами грузового поезда вчера, 11 апреля, погиб мужчина. Несчастный случай произошел недалеко от станции Козьмодемьянск.

- 38-летний местный житель перебегал железнодорожные пути в непосредственной близости к приближающему поезду. На звуковые сигналы мужчина не реагировал, - рассказали в пресс-службе Северного ЛУ МВД России на транспорте.

Машинист затормозить, но из небольшого расстояния между составом и пешеходом сделать этого вовремя не удалось. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства несчастного случая и напоминает, что поезд, который едет со скоростью 80-100 километров в час, невозможно остановить мгновенно. Даже при экстренном торможении состав по инерции проедет еще около километра.