Ущерб от канализационных стоков в Кузнечихе Ярославского района оценили в полмиллиона рублей

Аварию в Кузнечихе до сих пор не ликвидировали. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Канализационные стоки, о которых КП-Ярославль рассказывала на прошлой неделе, продолжают стекать в поля Кузнечихи Ярославского района.

- После публикации о том, что местные поля превратились в долину канализационных гейзеров, на нас вышел Росприроднадзор, - говорят в региональном исполному ОНФ. - Как выяснилось, частная компания, которой принадлежат сети, уже лет пять прочищает их разве что по большим праздникам, а насосы толком не ремонтирует. Прошлой весной специалисты оценили ущерб от загрязнения почвы в полмиллиона рублей.

Суд принял решение взыскать с собственника сетей эту сумму, однако, тот подал апелляцию. Аварию, из-за которой сейчас Кузнечиху заливает зловонной жижей, никто не ликвидирует.

Представители ОНФ обратились за помощью в правительство Ярославской области.