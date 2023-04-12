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НовостиОбщество12 апреля 2023 10:54

В Ярославле из-за подготовки к 9 Мая на две недели частично перекроют центр города

Проехать по некоторым центральным улицам можно будет только ночью и рано утром
Полина Вачнадзе
В Ярославле для автомобилистов с 24 апреля введут ограничения.

В Ярославле для автомобилистов с 24 апреля введут ограничения.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в ближайшее время начнется подготовка к празднованию 78-летней годовщины со Дня Победы. Из-за этого автомобилистам придется перетерпеть некоторые неудобства.

Для обеспечения безопасности участников репетиций, на улицах Кирова и Нахимсона, а также Советской площади с 24 апреля по 8 мая вводится ограничение на движение, остановку и стоянку машин. Ограничения будут действовать с 8 утра до 21:00.

4, 6 и 7 мая с 14:00 до 19:00 будет запрещен проезд автомобилей на участках улиц Трефолева и Советской, Советском и Народном переулках, площадях Революционной и Челюскинцев.

- Также на указанных участках с 8 утра до 19:00 вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств, - уточнили в мэрии Ярославля.

Мэрия просит водителей быть внимательными и соблюдать ПДД.

Мэрия просит водителей быть внимательными и соблюдать ПДД.

Фото: Мэрия Ярославля