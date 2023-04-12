В Ярославле у церквей и храмов в Пасху запретят проезд автомобилей

На время празднования Пасхи в Ярославле введут ограничения для автомобилистов. Фото: Мэрия Ярославля

На время празднования Пасхи – Светлого Христова Воскресенья – в Ярославле введут ограничения для автомобилистов.

С 8 утра 15 апреля до 16:00 16 апреля будет запрещена остановка и стоянка у Толгского женского монастыря, Успенского кафедрального собора, Федоровского кафедрального собора и Яковлевско-Благовещенского храма.

С 19 часов 15 апреля до окончания всех служб 16 числа у тех же храмов вводится ограничение на проезд машин.

- Кроме того, в районе церквей, в которых организовано богослужение с крестным ходом, с 08:00 15 апреля до 16:00 16 апреля будет действовать ограничение остановки и стоянки транспортных средств, - пояснили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Мэрия Ярославля

Мэрия Ярославля