В Ярославской области начался конкурс на должность главы администрации Тутаевского района

Выборы главы тутаевской администрации пройдут 10 мая. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Тутаеве прошло заседание Муниципального совета, на котором обсудили предстоящие выборы главы районной администрации. Заявки от кандидатов принимаются до 26 апреля, само голосование пройдет 10 мая.

Долгое время администрацией Тутаевского района руководил Дмитрий Юнусов, но в ноябре прошлого года он занял пост директора департамента общественных связей правительства Ярославской области. Исполняющим обязанности главы района была назначена Ольга Низова.

Напомним, что Минстрой назвал Тутаев одним из самых комфортных для проживания малых городов страны.