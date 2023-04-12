В Ярославле определили места, куда нельзя возвращать бездомных животных после отлова и стерилизации

В Ярославле определили список мест, куда нельзя выпускать бездомных животных после вакцинации и стерилизации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление, в котором определил перечень мест, куда нельзя возвращать бездомных животных.

По закону, после отлова кошек и собак должны лечить, вакцинировать, чипировать, стерилизовать и, если они не представляют опасности, отвозить туда, откуда забрали.

Документ, опубликованный на сайте мэрии города, запрещает возвращать животных на объекты здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, а также детские площадки и площадки для проведения массовых мероприятий. Нельзя выпускать животных на общественные территории – в парки, сады, скверы, бульвары.