«Ярэнерго» приглашает на «День клиента»

Руководство «Ярэнерго» отвечает на вопросы жителей. Изображение: ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго»

Филиал ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго» 13 апреля приглашает жителей Ярославля и Ярославской области на «День клиента». Прием проводит и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» Дмитрий Литвиненко. Встречи проходят при поддержке общественного движения «Общероссийский народный фронт». На «Дне клиента» руководство «Ярэнерго» отвечает на вопросы жителей, касающиеся электроснабжения и технологического присоединения к электрическим сетям. Прием ведется по адресу: Ярославль, ул. Свободы, д.87а, каб. 203. Записаться можно по телефону (4852) 78-12-74.

Напомним, «День клиента» проходит еженедельно по четвергам. Этот формат внедрен для повышения качества коммуникации и обслуживания жителей региона.

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Филиал ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго»

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