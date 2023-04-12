Жители Ярославской области могут выбрать территории для благоустройства в 2024 году

Голосование за благоустройство территорий начнется 15 апреля. Скриншот с сайта 76.gorodsreda.ru

15 апреля стартует Всероссийское голосование, приняв участие в котором, ярославцы смогут выбрать территории для благоустройства в 2024 году. Жителям нашего региона предложены 56 объектов во всех районах региона.

- Проекты, которые наберут больше всего голосов, будут профинансированы за счет средств федеральной программы. Для нашего региона это существенная поддержка и импульс для развития территорий, - сказал глава Ярославской области Михаил Евраев.

Голосование продлится до 31 мая.

В этом году в порядок планируют привести Волжский парк в Рыбинске – он набрал наибольшее количество голосов по итогам прошлого голосования.