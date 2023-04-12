Омбудсмен рассказал, сколько военнослужащих из Ярославской области находятся в украинском плену

Как минимум семь ярославцев сейчас находятся в украинском плену. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Аппарате уполномоченного по правам человека в регионе уточнили данные по количеству освобожденных их украинского плена ярославцев. Домой скоро вернутся шесть человек. Сейчас они находятся в Москве на лечении и реабилитации.

Сейчас идет работа по обращению родственников еще 13 ярославских военнослужащих.

- По семи есть подтверждение о нахождении их в плену, информация о судьбе и местонахождении еще шестерых пока поступает противоречивая и требует уточнения, - сообщили в аппарате омбудсмена.

Процедура освобождения координируется центральной рабочей группой, созданной в аппарате Федерального Уполномоченного Татьяны Москальковой. Она работает с Министерством обороны, ФСБ, международными правозащитными организациями и украинским омбудсменом.