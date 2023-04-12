Синоптики предупредили ярославцев о похолодании и ночных заморозках

Синоптики прогнозируют ночные заморозки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ярославцев пока еще радуют солнечные и теплые дни, но к концу этой недели ситуация изменится.

- Из-за холодной тяги ветров арктического антициклона температура на несколько градусов понизится, а к Пасхе вернется в климатическое русло второго месяца весны. По ночам столбики термометров будут колебаться около ноля с вероятностью слабых заморозков до -1, - сообщили в Центре «Фобос».

Сегодня днем в Ярославле +15..=17, слабый ветер. Ночью температура +3..+5.

13 апреля ожидается переменная облачность, ночью +3..+5, днем +9..+11. Усилится ветер – до 8 метров в секунду.

14 апреля, в пятницу, ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов, днем всего +6..+8.

В субботу, 15 числа, ночью ожидается -1...-3, днем +6..+8.

16 апреля, в воскресенье, синоптики прогнозируют ясную, солнечную погоду. Ночью +1, днем – до +10.