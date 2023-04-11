Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2023 года: когда начнутся и где будет ограничено движение

Схема ограничений Фото: Мэрия Ярославля

Через месяц, 9 мая, вся страна будет праздновать День Победы. В Ярославле подготовка к этому событию начнется совсем скоро, на Советской площади будут проходить репетиции.

С 24 апреля по 8 мая с 8 до 21 часа на участках улиц Кирова, Нахимсона и Советской площади вводится временное ограничение движения, остановки и стоянки машин.

- 4, 6 и 7 мая дополнительно на участках улиц Трефолева, Советской, Советский переулок, Народный переулок, площадь Челюскинцев, Революционной вводится временное ограничение движения транспортных средств с 14:00 часов до 19.00 часов. Также на указанных участках с 08.00 часов до 19.00 часов вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств, - сообщили в мэрии города.

Подробнее ограничения можно посмотреть на схеме.