Ярославцам, получившим травмы на производстве, вручили новые машины

Ярославцам с ограниченными возможностями здоровья вручили новые машины. ФОТО: Отделение СФР по Ярославской области

Жителям Ярославской области, которые получили серьезные травмы на производстве, вручили новые машины.

- Автомобили выдаются по заключению бюро медико-социальной экспертизы и являются средством социальной реабилитации пострадавших. Эта мера поддержки очень помогает им в быту и хотя бы частично облегчает жизнь. В течение срока эксплуатации за счет средств фонда может производиться один раз капитальный ремонт и ежеквартальная компенсация расходов на топливо и техническое обслуживание выданной машины, – рассказал и.о управляющего ОСФР по Ярославской области Анатолий Козлов.

Новенькие «Лады» ярославцы с ограниченными возможностями здоровья получили после того, как закончился срок эксплуатации прежних автомобилей. Обычно он составляет 7 лет. Всего до конца 2023 года фонд планирует закупить 10 машин на общую сумму в 9 миллионов рублей.

На всех «Ладах» установлено специальное оборудование, для каждого владельца – свое, изготовленное с учетом индивидуальных особенностей водителей.