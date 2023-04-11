Актер Волковского театра Руслан Халюзов возглавил Рыбинский драматический театр

Руслан Халюзов стал новым руководителем Рыбинского драмтеатра. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинском драматическом театре сменился руководитель. Директором назначен выпускник ярославского театрального института, актер Волковского театра Руслан Халюзов.

- Он знаком многим по ярким ролям в спектаклях и кино, - сказал глава города Дмитрий Рудаков. - Задачами нового руководителя станут сохранение лучших традиций рыбинского драматического театра, его развитие и привлечение, в том числе, молодежной аудитории.

Дмитрий Рудаков поблагодарил за работу теперь уже бывшего директора театра Ирину Петрову. На посту руководителя она проработала 14 лет, с 2008 года. За это время в Рыбинском драматическом существенно обновился репертуар, пришли новые молодые актеры.