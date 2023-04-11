После рыбинской трагедии, унесшей жизни двух мальчиков, губернатор области пообещал «самые жесткие меры» в отношении пьяных водителей

Михаил евраев пообещал ужесточить меры в отношении нетрезвых водителей. Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выразил соболезнования родным мальчиков, которые вечером 9 апреля погибли в ДТП на Волжской набережной в Рыбинске. Обвинение в смерти детей предъявлено 29-летнему местному жителю, который пьяный не справился с управлением машины.

Глава региона пообещал ужесточить меры в отношении тех людей, которые позволяют себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. С начала этого года в области задержаны 958 нетрезвых водителей.

- Мы должны продумать на региональном уровне дополнительные меры по борьбе с пьяными водителями. Мы не сможем огородить все тротуары и все дороги. Поэтому надо принимать самые жесткие меры в отношении тех водителей, которые позволяют себе вождение в нетрезвом виде, - сказал Михаил Евраев.

По словам главы Рыбинска Дмитрия Рудакова, установка ограждения на набережной не помогла бы предотвратить эту трагедию, так как водитель ехал на большой скорости. Видимо, это был ответ на претензии горожан, которые напомнили администрации о том, что давно просили поставить на данном месте забор.