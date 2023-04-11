Поисковики «ЯрСпаса» просят у ярославцев помощи в составлении карты заброшек и недостроев области

Поисковики просят ярославцев сообщать им о заброшках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волонтеры поисковой организации «ЯрСпас» обратились с просьбой к ярославцам.

- Отряду нужна помощь всех людей, которые располагают сведениями о «забросах» и недостроях нашего города. Особый поиск 12-летнего ребенка показал, что официальные карты не дают полных сведений о заброшенных и недостроенных зданиях Ярославской области – их состоянии на сегодняшний день, доступа к объекту, названия, актуального для местных жителей, - говорится в посте поисковиков.

Актуальные данные помогут повысить эффективность работы волонтеров. Если вы обладаете сведениями о какой-либо заброшке, сообщите о ней здесь или напишите письмо на почту yarspas@yandex.ru. В письме поисковики хотели бы видеть:

- точный адрес объекта и его координаты на карте,

- снимок заброшки, где видно ее состояние на данный момент,

- информацию о доступности объекта (наличие заборов, лазов, дверей с замками и без них, решеток на окнах, охраны),

- другую известную информацию (название, привычное для местных жителей, когда объект был заброшен, что в нем находилось ранее).