В мэрии рассказали, когда в Ярославле начнут работать фонтаны

В Ярославле началась работа по подготовке фонтанов к сезону. Фото: Мэрия Ярославля

Фонтаны на площади Юности, в Демидовском сквере и на Стрелке в Ярославле начали готовить к летнему сезону. Как сообщили в мэрии города, заработают фонтаны меньше чем через месяц - в майские праздники.

Но сначала сотрудники МКП «Ремонт и обслуживание гидросистем» проверят исправность всех конструкций, обследуют механизмы, насосы и форсунки, чтобы летом не было никаких сбоев. Чаши уже очистили от накопившегося за зиму мусора.

- Из 15 существующих фонтанов законсервировано было пять. Они расположены в центральной части города - это первые фонтаны, которые заработают в ближайшее время, - сказал начальник первого сетевого района предприятия Александр Филатов.

В этом году из-за хороших погодных условий подготовительная работа началась раньше.