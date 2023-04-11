Суровые брагинцы наказали водителя за парковку у мусорной площадки

Ярославцы наказали водителя, который перегородил проезд к мусорным бакам. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Ярославцы наказали водителя, который своим автомобилем перекрыл мусоровозу проезд к площадке с ТБО. На машину положили пакеты с отходами, некоторые не поленились привязать их к дверям иномарки.

- У суровых брагинцев, которые живут на 2-м Брагинском проезде, не забалуешь, - пишут в группе «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте. – Доступ к бакам должен быть открыт, а иначе следует возмездие.

По словам местных жителей, мусоровоз приезжал трижды, но рабочие не смогли вывезти баки из-за мешающего автомобиля.

- Если уж поставил вечером машину в неудачное место, то утром или в течение дня можно выйти и переставить на свободное. А не перекрывать доступ к контейнерам, - пишет Юлия Ю.

- Будет урок, - считает Ксения П.

Но не все участники обсуждения сочли поступок тех, кто вершил возмездие, правильным.

- Некрасивый поступок. Нужно в любой ситуации оставаться человеком, - высказал свое мнение Владимир П.