Директор ярославского телеканала Яна Карушкина примет участие в праймериз «Единой России»

Участие в праймериз примет Яна Карушкина. ФОТО: партия "Единая Россия", Ярославская область

Директор ГТРК «Ярославия» Яна Карушкина подала документы на участие в праймериз «Единой России».

- Я решила принять участие в предварительном голосовании партии на выборах депутатов областной думы по 22 округу - это Рыбинский район и часть Рыбинска. Вторая по величине территория региона. Требует особого внимания. Процедура участия в праймериз дает мне возможность выдвижения от партии власти и возможность заранее познакомиться с избирательным округом, людьми, задачами, - говорит Яна Карушкина.

Предварительное голосование пройдет с 22 по 28 мая. Вчера, 10 апреля, стало известно, что в нем примет участие бывший мэр Рыбинска Денис Добряков.