В Ярославском районе горящий сухостой чуть не стал причиной пожара в СНТ

Огонь уже вплотную подошел к одному из участков СНТ. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославском районе горящая сухая трава чуть не привела к крупному пожару в СНТ «Сабельницы». Пламя уже вплотную подобралось к одному из участков, и только благодаря действиям пожарной охраны огонь удалось остановить на подходе к дому.

- Разведенные и незатушенные костры, брошенный горящий окурок, намеренные поджоги - все это может быть причиной возгорания больших территорий и населенных пунктов в Ярославской области, - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно вызвать пожарных по номеру 01, 101 или 112 с мобильного телефона.