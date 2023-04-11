Пять жителей Ярославской области вернулись из украинского плена

Самолет с освобожденными военнослужащими приземлился в Подмосковье. Скриншот с видео, Минобороны РФ

Как минимум пять жителей Ярославской области оказались среди 106 военнослужащих, освобожденных из плена. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин.

- Родственники троих военнопленных обращались к Сергею Бабуркину за содействием 2 февраля этого года. С тех пор началась работа по их освобождению, закончившаяся возвращением на родину, - сообщили в аппарате уполномоченного.

Также среди военнопленных оказались жители Ростовского и Борисоглебского района. По одному мужчине информация проверяется: есть данные, что он также из Ростовского района.

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