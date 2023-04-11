Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 апреля 2023 7:02

Пять жителей Ярославской области вернулись из украинского плена

Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе
Полина Вачнадзе
Самолет с освобожденными военнослужащими приземлился в Подмосковье. Скриншот с видео, Минобороны РФ

Самолет с освобожденными военнослужащими приземлился в Подмосковье. Скриншот с видео, Минобороны РФ

Как минимум пять жителей Ярославской области оказались среди 106 военнослужащих, освобожденных из плена. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин.

- Родственники троих военнопленных обращались к Сергею Бабуркину за содействием 2 февраля этого года. С тех пор началась работа по их освобождению, закончившаяся возвращением на родину, - сообщили в аппарате уполномоченного.

Также среди военнопленных оказались жители Ростовского и Борисоглебского района. По одному мужчине информация проверяется: есть данные, что он также из Ростовского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Освобожденный из украинского плена: «Очень хочу отомстить»

В Москву вернулись еще 106 военнослужащих, которые собираются вернуться в строй (подробнее)