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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 6:44

17-летняя девушка попала в больницу после ДТП с лосем в Мышкинском районе

Авария произошла 10 апреля
Полина Вачнадзе
В Мышкинском районе водитель ВАЗ наехал на лося.

В Мышкинском районе водитель ВАЗ наехал на лося.

Фото: УМВД по Ярославской области

Вечером 10 апреля на дороге Мышкин-Сера произошло ДТП с участием дикого животного. Лось выскочил под колеса ВАЗа, водитель, 24-летний молодой человек, не сумел избежать столкновения с сохатым.

- В результате аварии пассажир машины, 17-летняя девушка, госпитализирована, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Госавтоинспекция предупреждает участников дорожного движения: лось может появиться на проезжей части внезапно, тем самым, не оставив водителю шансов на маневрирование. Именно поэтому следует быть предельно внимательными и аккуратными, двигаясь на машине по дороге, рядом с лесными массивами или густой растительностью.