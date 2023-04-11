17-летняя девушка попала в больницу после ДТП с лосем в Мышкинском районе

В Мышкинском районе водитель ВАЗ наехал на лося. Фото: УМВД по Ярославской области

Вечером 10 апреля на дороге Мышкин-Сера произошло ДТП с участием дикого животного. Лось выскочил под колеса ВАЗа, водитель, 24-летний молодой человек, не сумел избежать столкновения с сохатым.

- В результате аварии пассажир машины, 17-летняя девушка, госпитализирована, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Госавтоинспекция предупреждает участников дорожного движения: лось может появиться на проезжей части внезапно, тем самым, не оставив водителю шансов на маневрирование. Именно поэтому следует быть предельно внимательными и аккуратными, двигаясь на машине по дороге, рядом с лесными массивами или густой растительностью.