В Ярославле начался ремонт на улице Свободы Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня, 10 апреля, сотрудники ярославского водоканала приступили к замене сетей водопровода и канализации на улице Свободы. На время работ частично будет перекрыт проезд по центру города – завершить ремонт планируется в конце мая.

— Работы на улице Свободы планируется провести в несколько этапов. На первом — сети заменят на участке от улицы Комсомольской до улицы Собинова. Затем ремонт перейдет на участок от улицы Собинова до улицы Республиканской, следом от улицы Республиканской до улицы Чайковского и от проспекта Толбухина до улицы Лисицына, — сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.- Движение автомобильного и общественного транспорта будет частично ограничено по центру проезжей части. Замену сетей планируется завершить к концу мая. Основные виды работ на объекте запланированы на 2024 год. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация объекта.