В Рыбинске буду штрафовать за расклейку объявлений в неположенных местах Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске начинались рейды по местам расклейки рекламы в неположенных местах. В первую очередь в поле зрения административной комиссии попали остановки. Комиссия проверила Зачеремушный микрорайон.

- Места размещения рекламы, в том числе частного характера, четко определены в Правилах благоустройства, действующих на территории Рыбинска. Желая продвинуть свой товар или услугу, рекламодатель расклеивает свои объявления, где ему нравится. Зачастую листовку с информацией «продам», «доставляю» и «оказываю» можно увидеть на фасадах зданий, опорах контактной сети, заборах и на стенах павильона общественного транспорта, - рассказали в администрации Рыбинска.

Главный специалист отдела по профилактике правонарушений администрации города Рыбинска Сергей Корчагин отметил, что на каждой остановке транспорта есть специальная информационная доска, где можно поместить объявления. Размещая рекламу в другом месте, рекламодатель портит муниципальное имущество, а также имущество организаций и частных лиц. Работа по выявлению рекламы в неустановленных местах, будет проводиться на постоянной основе, лица, размещающие ее, будут привлекаться к административной ответственности.

Штраф для физических лиц – до двух тысяч рублей, для юридических – до пяти тысяч рублей.