Военком рассказал, где будут служить призывники из Ярославской области

Более 1,5 тысяч ярославцев в возрасте от 18 до 27 лет отправятся на службу в ходе весеннего призыва-2023. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 1,5 тысяч ярославцев в возрасте от 18 до 27 лет отправятся на службу в ходе весеннего призыва-2023. По словам военного комиссара региона Игоря Гостева, все молодые люди будут проходить службу в России, за исключением ее новых территорий.

Большая часть призывников останется в Центральном Федеральном округе, остальные уедут на Северный флот в Мурманскую область и в Воздушно-десантные войска Омской области.

- Также ряд молодых людей будет осваивать современную технику и получать военно-учетные специальности в учебных частях. Срок обучения – до пяти месяцев. После этого призывников направят в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники, - сообщили в правительстве региона.

Продолжается отбор кандидатов в научные роты технополиса «ЭРА». После того, как срок службы завершится, желающие смогут заключить контракт с присвоением звания лейтенанта или трудовой договор о работе на должностях гражданского персонала ВС РФ.

На все вопросы, связанные с призывом граждан на военную службу в Ярославской области, можно будет получить ответы по телефону горячей линии: 8 (4852) 51-71-56.