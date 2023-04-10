Глава Рыбинска выразил соболезнования родителям мальчиков, погибших под колесами автомобиля

Вечером 9 апреля пьяный водитель на тротуаре сбил ребят 8 и 10 лет. ФОТО: группа "Это случилось в Рыбинске" ВКонтакте

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков принес соболезнования родителям двух мальчиков, погибших в ДТП на Волжской набережной. Вечером 9 апреля пьяный водитель не справился с управлением своей иномарки и на тротуаре сбил ребят 8 и 10 лет.

- То, что случилось в Рыбинске в воскресенье вечером, разумно объяснить невозможно. Пьяный водитель стал причиной смерти двух детей. Выражаю глубокие соболезнования родителям и родственникам погибших мальчиков, - написал глава города. - Был сегодня на месте трагедии. Выношу на межведомственную комиссию ряд вопросов безопасности дорожного движения. По мнению многих рыбинцев, эти вопросы нужно было решать раньше, до того, как в городе случилась такая беда.

- А сколько было сделано обращений граждан в администрацию города по поводу данного участка дороги. Там уже не первая авария. А результат равен нулю! А если бы своевременно было установлено ограждение, то данной трагедии можно было избежать. Соболезнование родным и близким детей, - пишет под постом главы Лариса Кашина.

Другие горожане считают, что "ограждения от пьяни не спасают" и забор мог натворить еще больших бед, если бы от удара куски железа разлетелись в разные стороны.

Рядом с местом гибели мальчиков рыбинцы устроили стихийный мемориал. Люди приносят сюда цветы и игрушки.