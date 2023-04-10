Бывший мэр Рыбинска Денис Добряков решил участвовать в праймериз "Единой России"

Денис Добряков подал документы на участие в предварительном голосовании "Единой России". ФОТО: "Единая Россия", Ярославская область

Бывший мэр Рыбинска, а сейчас генеральный директор "Научно-исследовательского института парашютостроения" Денис Добряков подал документы на участие в предварительном голосовании "Единой России".

- Если получу поддержку жителей, буду участвовать в выборах в Ярославскую областную Думу. Вся моя жизнь связана с Ярославской областью и Рыбинском. Многое удалось сделать, но предстоит еще больше. Есть силы и желание помогать, - сказал, возможно, будущий кандидат в депутаты.

Документы от кандидатов на праймериз принимают до 27 апреля. Сама процедура предварительного голосования пройдет с 22 по 28 мая. Те, кандидаты, которых на праймериз поддержат ярославцы, примут участие в выборах в региональное заксобрание, назначенных на осень этого года.

На данный момент принять участие в предварительном голосовании изъявили желание более 30 человек.