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НовостиОбщество10 апреля 2023 12:13

В Ярославле на улице Гагарина на время автопробега запретят остановку и стоянку машин

Ограничение будет действовать с вечера 11 апреля
Полина Вачнадзе
В Ярославле на время автопробега "Поехали!" ограничат остановку и стоянку машин.

В Ярославле на время автопробега "Поехали!" ограничат остановку и стоянку машин.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на время автопробега "Поехали!" ограничат остановку и стоянку машин на улице Гагарина.

- Ограничение будет действовать в районе промышленно-экономического колледжа и остановки общественного транспорта «3-я проходная НПЗ» у храма Воскресения Христова в Железном Борке, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Остановку и стоянку машин на данном участке запретят с 19:00 11 апреля до 12:30 12 апреля. В мэрии просят водителей учитывать эту информацию и не нарушать правила дорожного движения.

Ограничения будут действовать с 19:00 11 апреля до 12:30 12 апреля.

Ограничения будут действовать с 19:00 11 апреля до 12:30 12 апреля.

Фото: Мэрия Ярославля