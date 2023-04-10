В Ярославле на улице Гагарина на время автопробега запретят остановку и стоянку машин

В Ярославле на время автопробега "Поехали!" ограничат остановку и стоянку машин. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на время автопробега "Поехали!" ограничат остановку и стоянку машин на улице Гагарина.

- Ограничение будет действовать в районе промышленно-экономического колледжа и остановки общественного транспорта «3-я проходная НПЗ» у храма Воскресения Христова в Железном Борке, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Остановку и стоянку машин на данном участке запретят с 19:00 11 апреля до 12:30 12 апреля. В мэрии просят водителей учитывать эту информацию и не нарушать правила дорожного движения.