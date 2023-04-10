В Ярославской области девочки 5, 7 и 8 лет провалились под лед

В Переславском районе три девочки провалились под лед. Скриншот с видео Ильи Мальцева, группа "Подслушано в Переславле" ВКонтакте

В селе Большая Брембола Переславского района чуть не произошла трагедия. Три девочки - 5, 7 и 8 лет - провалились под лед. Отдыхающие на берегу молодые люди заметили тонущих детей и ринулись к ним на помощь.

Как сообщает ГТРК "Ярославия", доставали девочек уже из-подо льда. Две были без сознания, им пришлось делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. К счастью, все остались живы.

- Очень счастливый случай,что в это время на противоположном берегу отдыхали люди. Реакция была мгновенная, молодые люди не ехали, а летели на машине вокруг водоема и успели спасти детей, - пишет Галина К. в группе "Подслушано в Переславле" ВКонтакте.

По факту падения малолетних детей в водоем проводится процессуальная проверка.

- Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность малолетних, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.