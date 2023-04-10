Минстрой назвал Тутаев одним из самых комфортных для жизни городов

Тутаев признали одним из самых комфортных для жизни малых городов страны. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Тутаев Ярославской области вошел в пятерку самых комфортных для жизни малых городов России в 2022 году. Он набрал 243 балла из 360 возможных.

Эксперты Минстроя оценивали города по 36 пунктам. За улично-дорожную сеть Тутаев получил 44 балла, за озеленение пространства, а также жилье и прилегающее пространство - по 43 балла, общегородское пространство эксперты оценили в 42 балла, общественно-деловую среду и социально-досуговую инфраструктуру - в 38 и 33 балла соответственно.

На втором месте по комфорту среди малых городов региона Углич, на третьем - Мышкин.

Ярославль в рейтинге крупных городов набрал 231 балл и занял 10-е место из шестидесяти.