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НовостиОбщество10 апреля 2023 10:52

Минстрой назвал Тутаев одним из самых комфортных для жизни городов

Город в числе пяти самых комфортных для жизни малых городов страны
Полина Вачнадзе
Тутаев признали одним из самых комфортных для жизни малых городов страны.

Тутаев признали одним из самых комфортных для жизни малых городов страны.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Тутаев Ярославской области вошел в пятерку самых комфортных для жизни малых городов России в 2022 году. Он набрал 243 балла из 360 возможных.

Эксперты Минстроя оценивали города по 36 пунктам. За улично-дорожную сеть Тутаев получил 44 балла, за озеленение пространства, а также жилье и прилегающее пространство - по 43 балла, общегородское пространство эксперты оценили в 42 балла, общественно-деловую среду и социально-досуговую инфраструктуру - в 38 и 33 балла соответственно.

На втором месте по комфорту среди малых городов региона Углич, на третьем - Мышкин.

Ярославль в рейтинге крупных городов набрал 231 балл и занял 10-е место из шестидесяти.