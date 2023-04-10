В ПАТП-1 Ярославля издали новый приказ о простое

Новый приказ не обязывает сотрудников ПАТП-1 находиться на работе. ФОТО: ПАТП-1

Директор ярославского ПАТП-1 Игорь Рулев 6 апреля подписал новый приказ о простое на предприятии по вине работодателя. Согласно документу, кондукторы и водители не обязаны в рабочее время находиться в душном актовом зале, достаточно быть на связи с руководителями подразделений и прибыть на работу в течение суток с момента уведомления.

- Обеспечить оплату времени простоя работников в размере двух третей среднего заработка, рассчитанного пропорционально времени простоя, - говорится в приказе.

Предыдущий приказ о простое, который обязывал неуволившихся сотрудников транспортного предприятия весь рабочий день находиться в актовом зале, вызвал скандал. После вмешательства прокуратуры приказ частично был отменен. На общегородском совещании мэр Ярославля Артем Молчанов запретил руководству ПАТП-1 принимать какие-либо кадровые решения без согласования с администрацией города.