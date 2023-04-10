В Ярославской области ищут 58-летнего мужчину

Приметы пропавшего. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославской области ищут 58-летнего Сергея Садовникова. Он ушел с дачного участка в СНТ «Мечта» Туношенского сельского поселения Ярославского района. Поиски мужчины идут второй день, он может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы Сергея: на вид 58-60 лет, рост 180 сантиметров, среднее телосложение, седые короткие волосы с залысиной спереди, серо-голубые глаза.

Пропавший был одет в синюю куртку с надписью «Ростелеком», синие брюки и зеленые резиновые сапоги. С собой у Сергея был зеленый рюкзак.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего человека, или видел его с момент пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция, 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас, - сообщили в поисково-спасательном отряде.