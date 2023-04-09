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НовостиОбщество9 апреля 2023 12:00

Ярославский фотограф запечатлел неслияние двух рек

В этом году явление было особенно заметно
Анастасия ГОЛУБЕВА
Ярославский фотограф запечатлел неслияние двух рек. ФОТО: Александр Давидик

Ярославский фотограф запечатлел неслияние двух рек. ФОТО: Александр Давидик

Ярославский фотограф Александр Давидик запечатлел неслияние Волги и Которосля с высоты птичьего полета. Такую картину в этом году местные жители могли наблюдать со Стрелки. Выглядит такое явление, как смешение песка и воды на границе между ними. Однако, на самом деле, две реки просто нашли точку соприкосновения из-за погодных условий.

- Обычно неслияние проходит менее заметно, но в этом году из-за резкого схода снега его визуально можно увидеть с нижнего яруса стрелки. Если простым языком, этот процесс происходит по причине вымывания талыми водами берегов, за счет этого увеличивается приток и скорость течения, дно "взбаламучивается" и Которосль тянет всю грязь за собой в Волгу, - написал Александр Давидик под фотографиями в соцсетях.