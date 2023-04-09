Ярославцу, который до смерти избил свою знакомую, дали шесть лет колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле 38-летний местный житель признан виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В марте прошлого года мужчина выпивал вместе со своей знакомой у себя дома. В какой-то момент между ними завязалась ссора, и злоумышленник начал избивать приятельницу. Он наносил удары по голове и телу руками и ногами. От таких травм женщина погибла на месте.

- Вину подсудимый признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.