В Ярославле на Первомайском бульваре прошел субботник Фото: Мэрия Ярославля

Вчера, 8 апреля, мэр Ярославля Артем Молчанов, общественники и активные жители убирались на Первомайском бульваре. Оставшиеся после зимы листья и сухие ветки портят внешний вид города, поэтому с 4 апреля стартовал проект «Генеральная уборка». В ближайшие две недели ежедневно в Ярославле будут проходить небольшие субботники, в которых может присоединиться абсолютно каждый. А вот самая масштабная уборка пройдет 22 апреля.

— Наше предприятие занимается определением территорий, на которых необходимо провести субботники. В них может принять участие любой желающий. Мы полностью обеспечиваем жителей инвентарем – перчатками, граблями, лопатами, мешками для мусора. Помогаем с вывозом мусора на специальные полигоны, где это все утилизируется. Большое спасибо всем неравнодушным жителям за помощь в благоустройстве городских территорий после зимы, — сказал первый заместитель директора МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.