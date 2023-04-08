Многодетные семьи Ярославской области взамен предоставления земельного участка смогут получить выплату

Многодетные ярославцы вместо земельного участка смогут получить деньги на его приобретение. Фото: Полина Вачнадзе

Многодетные семьи, проживающие в Ярославской области, взамен предоставления им земельного участка смогут получить единовременную денежную выплату. Об этом со ссылкой на проект постановления, опубликованный на сайте правительства региона, сообщает ГТРК "Ярославия".

Чтобы получить деньги, необходимо выполнить ряд условий. В первую очередь, участок должен находиться на территории Ярославской области. Во вторую, необходимо подать заявление до 1 мая.

Выплата предоставляется ярославцам в порядке очередности и составляет не более 156 тысяч рублей.