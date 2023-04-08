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НовостиОбщество8 апреля 2023 16:23

Многодетные семьи Ярославской области взамен предоставления земельного участка смогут получить выплату

Она составит не более 159 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
Многодетные ярославцы вместо земельного участка смогут получить деньги на его приобретение.

Многодетные ярославцы вместо земельного участка смогут получить деньги на его приобретение.

Фото: Полина Вачнадзе

Многодетные семьи, проживающие в Ярославской области, взамен предоставления им земельного участка смогут получить единовременную денежную выплату. Об этом со ссылкой на проект постановления, опубликованный на сайте правительства региона, сообщает ГТРК "Ярославия".

Чтобы получить деньги, необходимо выполнить ряд условий. В первую очередь, участок должен находиться на территории Ярославской области. Во вторую, необходимо подать заявление до 1 мая.

Выплата предоставляется ярославцам в порядке очередности и составляет не более 156 тысяч рублей.