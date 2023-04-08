В Ярославской области 105 человек заболели коронавирусом 8 апреля

8 апреля в Ярославской области поставлено 105 новых диагнозов COVID-19. Скриншот с портала coronavirus-control.ru

В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 8 апреля, поставлено 105 новых диагнозов COVID-19. Новых летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Вылечились от вируса 99 пациентов.

С начала пандемии в регионе заболели коронавирусом 196 869 человек, что составляет 0,03% от общего числа зараженных. Скончался 2 901 пациент, летальность - 1,47%. Полностью вылечился от болезни 192 491 ярославец, восстановление составило 97,78%.