В Ярославле открылась четырехзвездочная гостиница

В Ярославле завершилось строительство четырехзвездочной гостиницы, которое длилось 13 лет. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле открылась новая четырехзвездочная гостиница "Соколена". Она находится в Красноперекопском районе рядом с УКРК "Арена-2000".

В новом отеле в 238 номерах могут разместиться 490 посетителей. Оборудованы подземная двухуровневая парковка на 226 автомобилей, семь конференц-залов, два ресторана, лобби-бар, многофункциональный зал-клуб. В отеле работает спа-комплекс с бассейном, турецким хамамом, соляной и травяной саунами, тренажерным залом. есть зоны гидромассажа, релаксации, салон красоты и чайная зона.

Строительство гостиницы шло 13 лет - с 2009 года по 2023-й. Инвестиции в строительство составили 3,7 миллиардов рублей.

В гостинице уже объявлена первая традиция – «Победный шарф»: в случае если проживающая в ней команда возвратится с победой, ее встретит медведь с шарфом победителя на лапе.