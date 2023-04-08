В Переславском районе водитель большегруза пытался скрыться от полицейских в лесу

Под Переславлем поймали пьяного водителя большегруза. ФОТО: ОГИБДД г.Переславля

Вчера, 7 апреля, в Переславском районе проходил профилактический рейд "Автобус-Большегруз". Закончился он неожиданно: сотрудники ГИБДД поймали водителя фуры, который сел за руль пьяным. Причем, поймали в прямом смысле этого слова.

- Грузовик не выполнил требования об остановке и проехал пост ДПС на 134-м километре. Увидев, что за ним выехал патрульный автомобиль, водитель припарковался на обочине и попытался скрыться в лесу, - рассказали в ОГИБДД Переславля.

Но уйти от преследования мужчине не удалось. Его задержали, а освидетельствование показало, что водитель был в состоянии сильного опьянения.

Всего во время рейда было выявлено семь нарушений.