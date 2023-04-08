Ярославец "поймал" на рыбалке сразу трех клещей

В Ярославле активизировались клещи. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Не успело пригреть апрельское солнце, как тут же активизировались клещи. Сразу трех кровососов снял с себя ярославец, который рыбачил в районе железнодорожного моста на Которосли.

- Прошел по прошлогодней траве буквально 150 метров. Сразу три штуки оптом. Будьте аккуратнее и осматривайте одежду сразу после прохождения таких участков, - предупреждает мужчина в группе "Подслушано в Ярославле".

Он советует заправлять брюки в носки, чтобы клещи не могли добраться до тела, и беречь домашних животных.

- Воздержитесь от прогулок с собаками в потенциально опасных местах. Чаще весной встречаюсь с ними в низинах, ручьях, болотистой местности, на берегах рек, прудов, озер. Солнце греет и они вообще не сонные, очень быстро перемещались по штанине до знакомства с зажигалкой, - пишет рыбак.

Первого клеща в этом году поймала жительница Ростовского района. Произошло это в конце марта.