Ярославцы считают, что стране необходим закон о защите домашних животных

Большая часть опрошенных ярославцев считает, что в России нужен закон о защите животных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Испании принят закон, согласно которому будущие владельцы собак, перед тем, как завести животное, должны пройти обязательное бесплатное обучение по общению с ним. Российский сервис SuperJob провел опрос среди ярославцев, чтобы узнать, как они относятся к такой инициативе и поддерживают ли введение такого правила в нашей стране.

66% опрошенных ярославцев считают, что необходим закон, направленный на защиту домашних животных:

- Согласен полностью, и надо ужесточить ответственность за плохое обращение и оставление в беде животных.

- И чипирование всех питомцев крупнее хомяка.

14% респондентов против подобного закона. И они объяснили, почему:

- Толком принять не смогут. Будет опять какая-нибудь оплата или госпошлина.

- Такое обучение будет оплачиваться из бюджета. Если я не планирую заводить собаку, то почему мои налоги должны идти на обучение собаководов?

Не смогли дать ответ на вопрос 20% опрошенных горожан:

- На мой взгляд, актуально только для владельцев крупных пород.

Чаще остальных идею закона поддерживали респонденты, у которых никогда не было

собаки, и те, кто хотел бы ее завести - по 71%.