В Кузнечихе Ярославского района забили канализационные гейзеры

Канализационный гейзер бьет ключом. Скриншот с видео

В региональный исполком ОНФ обратились жители Кузнечихи Ярославского района. В деревне забили канализационные гейзеры. Зловонные жидкие отходы ключом бьют рядом с домами, отравляя не только окружающую среду, но и жизнь людей.

- Кузнечихинская канализация вытекает посреди поля наружу, что как бы не должно происходить. Такая река течет прямо на поле. Второй источник кузнечихинской канализации тоже бурно вытекает наружу и ручьем утекает в прекрасное далеко, - комментирует видео подписчик группы "Народный фронт Ярославская область" Алексей Блохин.

Зловонные отходы утекают в поля. Скриншот с видео

Такое совершенно неприродное явление жители Кузнечихи наблюдают ежегодно. Но местная администрация никаких действий не предпринимает.

- Будем разбираться, почему у властей не доходят руки до решения наболевшей проблемы. Повод для обращения в надзорные органы очевиден уже сейчас, - считают общественники.