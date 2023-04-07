В Рыбинске пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рыбинске 14-15 апреля пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства.

На ней будут представлены более 1100 вакансий из 11 предприятий, в том числе ПАО «ОДК-Сатурн», ООО «Завод «Дорожных машин, АО «СатИЗ», АО «КБ «Луч», ООО «Рыбинсккабель», ООО «Верфь братьев Нобель», АО «ОДК-ГТ», ЗАО «Санаторий имени Воровского», ОАО «Волжанин», АО «Ярославский бройлер».

- Всероссийская ярмарка трудоустройства объединит соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Для участников — это возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями. Также на ярмарке начинающие предприниматели смогут повысить свою финансовую грамотность, молодежь – пообщаться с работодателями региона, планируются к проведению мастер-класс от экспертов и предпринимателей, начавших свое дело с нашей поддержкой, - пояснила директор департамента занятости Лаура Зудина.

Ярмарка состоится в Общественно-культурном центре по адресу: улица Чкалова, 89