В жилом доме Рыбинска обнаружили тела трех мужчин Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Рыбинске на улице Черепанова в жилом доме сегодня, 7 апреля, была обнаружена ужасающая картина – в одной из квартир нашли тела трех мужчин. Все они имеют признаки насильственной смерти. Пока никаких подробностей нет, прямо сейчас следователи работают на месте происшествия.

- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Принимаются меры к розыску подозреваемого, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».