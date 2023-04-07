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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 14:00

В жилом доме Рыбинска обнаружили тела трех мужчин

На месте происшествия работают следователи
Анастасия ГОЛУБЕВА
В жилом доме Рыбинска обнаружили тела трех мужчин

В жилом доме Рыбинска обнаружили тела трех мужчин

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Рыбинске на улице Черепанова в жилом доме сегодня, 7 апреля, была обнаружена ужасающая картина – в одной из квартир нашли тела трех мужчин. Все они имеют признаки насильственной смерти. Пока никаких подробностей нет, прямо сейчас следователи работают на месте происшествия.

- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Принимаются меры к розыску подозреваемого, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».