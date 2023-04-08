В Рыбинске увеличат количество автобусных рейсов до кладбища

В Рыбинске 9 апреля увеличат количество автобусов №15. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Завтра, 9 апреля, в Рыбинске увеличат количество автобусов №15, которые ходят от железнодорожного вокзала через Соборную площадь и до Южного кладбища. Сделано это для удобства рыбинцев, решивших навестить могилки своих родных в Вербное воскресенье.

От железнодорожного вокзала автобусы будут отправляться в 8:20, 8:40, 9:00, 9:30, 9:50, 10:10, 10:40, 11:00, 11:20, 11:50, 12:10, 12:30, 13:00, 13:20, 13:40.

От Соборной площади – в 8:53, 9:13, 9:33, 10:03, 10:23, 10:43, 11:13, 11:33, 11:53, 12:23, 12:43, 13:03, 13:33, 13:53, 14:13.

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