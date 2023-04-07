Депутат и ветераны добились отмены концерта группы «Наив» в Ярославле

Концерты группы "Наив" отменили в Ярославле и в Череповце. ФОТО: группа "Live Concerts" ВКонтакте

В Ярославле и Череповце отменили юбилейные шоу группы «Наив». Об этом сообщили на странице концертного агентства Live Concerts ВКонтакте.

- Сегодня мы получили письмо-предупреждение от прокуратуры города Ярославля о невозможности проведения концерта. Инициатором отмены является депутат муниципалитета Любовь Сурова. Поскольку экономика ярославского шоу неразрывно связана с экономикой мероприятия в Череповце, принято непростое решение об отмене общей связки Ярославль-Череповец, - говорится в посте.

Деньги за билеты будут возвращены зрителям.

Против концерта панк-группы выступила не только депутат ярославского муниципалитета Любовь Сурова, но и ветераны боевых действий. Они направили обращение в департамент региональной безопасности Ярославской области.