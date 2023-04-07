Госжилнадзор проверит правильность начисления ярославцам платы за ОДН

Нововведения коснулись всех собственников помещений, дома которых оборудованы общедомовым прибором учета. Фото: Евгения ГУСЕВА

Департамент государственного жилищного надзора проверит правильность начисления платежей за ОДН жителям многоэтажки на улице Свердлова в Ярославле. Когда ярославцы получили счета и увидели суммы от 4 до 7 тысяч с квартиры, они сразу же подготовили коллективное обращение в прокуратуру региона.

- В 2017 году законодатель упразднил понятие ОДН и ввел новое - КР на СОИ, то есть коммунальный ресурс на содержание общего имущества. И тогда же предусмотрел итоговое распределение этого КР на СОИ на всех жителей, согласно показаниям прибора учета. А принятое постановление Правительства России от 27 марта 2023 года №480 обязало управляющие или ресурсоснабжающие организации распределять сумму перерасчета платы за общедомовые нужды равными долями в течение года. То есть эти перерасчеты делаются в соответствии с решением Правительства России, - пояснил заместитель директора департамента госжилнадзора Ярославской области Максим Головко.

Нововведения коснулись всех собственников помещений, дома которых оборудованы общедомовым прибором учета. Владельцы помещений в многоквартирных домах могут выбрать один из способов определения платы за ОДН: по показаниям общедомовых приборов учета или на основе расчета среднемесячного объема потребления коммунальных ресурсов по общедомовым нуждам.

При выборе второго способа или когда такое решение не принято, в течение первого квартала каждого года производится перерасчет трат коммунальных ресурсов на ОДН за предыдущий год. Это может повлиять на размер платежей в зависимости от уровня реального потребления ЖКУ.

Если общедомовых счетчиков нет, всегда считают по нормативу, никаких перерасчетов нет.