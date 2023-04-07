В ярославском правительстве рассказали о судьбе Дома с атлантами

В этом году в особняке должны провести противоаварийные работы. Фото: Полина Вачнадзе

В правительстве Ярославской области рассказали о дальнейшей судьбе некогда одного из самых красивых зданий регионального центра – Дома с атлантами. С 1986 года он является объектом культурного наследия регионального значения, но, несмотря на свой почетный статус, выглядит весьма плачевно.

- Данный объект находится в частной собственности. В соответствии с договором на приобретение права собственности, собственник обязуется выполнить работы по сохранению здания. В настоящее время заключен договор на разработку проекта реставрации и приспособления здания для современного использования, начаты научные исследования. Также в текущем году будет выполнен комплекс первоочередных противоаварийных работ, - сообщили в правительстве региона.

Особняк с «четырьмя непьющими» (так называют ярославцы атлантов, у которых постоянно подняты руки) был построен в 1886 году архитектором Николаем Поздеевым. Роскошный дом принадлежал хозяину табачной фабрики Ивану Дунаеву. Он специально построил особняк рядом с производством, чтобы доказать горожанам, что оно безвредно.