В Ярославле ограничат парковку и стоянку машин у кладбищ

У кладбищ будет действовать запрет на парковку и проезд машин. Фото: Полина Вачнадзе

В районе Игнатовского и Чурилковского кладбищ в Ярославле временно ограничат движение и остановку автомобилей. Запрет будет действовать с 06:30 до 15:00 в православные праздники и в День Победы:

- 9 апреля (Вербное воскресенье),

- 16 апреля (Пасха),

- 23 апреля (Красная горка),

- 25 апреля (Радоница),

- 9 мая (78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне).

В департаменте дорожного хозяйства региона попросили учитывать эту информацию, чтобы избежать штрафов и эвакуации машин.