В Ярославле ограничат парковку и стоянку машин у кладбищ

У кладбищ будет действовать запрет на парковку и проезд машин.
Фото: Полина Вачнадзе
В районе Игнатовского и Чурилковского кладбищ в Ярославле временно ограничат движение и остановку автомобилей. Запрет будет действовать с 06:30 до 15:00 в православные праздники и в День Победы:
- 9 апреля (Вербное воскресенье),
- 16 апреля (Пасха),
- 23 апреля (Красная горка),
- 25 апреля (Радоница),
- 9 мая (78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне).
В департаменте дорожного хозяйства региона попросили учитывать эту информацию, чтобы избежать штрафов и эвакуации машин.