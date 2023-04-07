В Ярославле начали ремонтировать проезд к больнице имени Семашко

В Ярославле начался ремонт проезда на пересечении улиц Носкова и Овинной. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле начался ремонт проезда на пересечении улиц Носкова и Овинной. Он ведет к социально значимому объекту - хирургическому отделению больницы имени Семашко. Работы должны были начаться и завершиться еще в прошлом году. Но подрядчик подвел.

- На объект вышла новая подрядная организация. Конкурсные процедуры по данному проезду в этом году были разыграны в приоритетном порядке, - сказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Дмитрий Сергеев.

На проезжей части и на парковке положат новый асфальт, приведут в порядок тротуары. Срок окончания работ – 1 июня.